Hoy se dio reapertura de catedral en Girardota

La Alcaldía del municipio de Girardota confirmó que desde las 9:00 am de hoy, se dio reapertura a la Catedral Nuestra Señora del Rosario, a donde según la administración grupos, sólo podrán ingresar personas residentes del municipio en un grupo máximo de 20 personas y por un periodo no superior a los 15 minutos para visitar al Señor Caído.

“Todavía no se va celebrar la eucaristía en esta primera etapa, los primeros días de julio ya iniciaremos con esta, vamos a coordinarnos con el pico y cédula. Se invita a que los peregrinos de otros municipios no vengan porque no se les va permitir la entrada, los peregrinos no deben arrodillarse y si van a traer sus veladoras las encienden y se la tienen que llevar” , afirmó el párroco de la catedral Leonardo Ospinal

Además de estos requerimientos, el alcalde del municipio afirmó que se debe presentar obligatoriamente a la entrada la cédula y la cuenta de servicios públicos