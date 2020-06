Ilegales cobran 400 mil pesos a comerciantes y quien no paga es robado

El conflicto por territorio entre bandas criminales continúa sin dar tregua en la parte alta de de Belén, comuna 16 y en límites con el corregimiento de Altavista de Medellín. Durante este año Caracol Radio ha denunciado varios hechos violentos contra la comunidad que relaciona a los grupos Los pájaros, Los Juaquinillos, Cantarranas y Chivos.

La comunidad de Belén Zafra denunció que en los últimos días, alias “Pansuto” jefe criminal de Los “Pájaros” intimidó a los comerciantes y pobladores en general debido a la falta de recursos debido al aislamiento social, por esto decidió aumentar la cuota extorsiva a los tenderos a 400 mil pesos, algunos con pocos ingresos no pudieron cumplir la exigencia monetaria y tuvieron que entregar a la fuerza enseres y mercancía lo que se cataloga directamente como un robo.

“Los obligan a que tienen que pagar más de 400 mil pesos por persona, aparte de que los amenazan con el desplazamiento forzado. A estas tiendas barriales también les están quitando enseres y víveres que tienen en las mismas tiendas”, denunció Julio Rengifo, defensor de derechos humanos de Medellín.

El grupo ilegal también estaría ejerciendo funciones de inspección de policía ilegal con la conciliación de conflictos entre vecinos a quienes también estarían multando con la misma cifra de 400 mil pesos para el supuesto infractor, según el criterio de cabecilla criminal y quien no pague puede ser desplazado del barrio, por lo que el silencio de las víctimas continúa siendo el único salvavidas.

“Se aprovechan de la soledad y la tranquilidad del barrio y hacen estas situaciones que intimidan a la comunidad”, recalcó el Rengifo.

Finalmente el líder social exigió a las autoridades sostener los operativos y en la zona y no únicamente cuando se agudiza la criminalidad en el territorio, aunque reconoció la presencia de la policía y el Ejército, afirma que esto no ha bastado. Además, porque esta situación no solo estaría ocurriendo en Belén Zafra, sino también en varios barrios vecinos como Belén Sucre, Los Alpinos y Cantarranas.