El toque de queda agudizará la economía: Consejo Gremial de Bolívar

El Consejo Gremial de Bolívar, invitó a la Alcaldía de Cartagena a revisar las medidas de toque de queda que ha venido usando como estrategia para controlar la propagación del COVID-19 en la ciudad.

“Estas medidas restrictivas no han sido del todo efectivas en su propósito, entre otras cosas, porque buena parte de la ciudadanía no las acoge y las autoridades no tienen la capacidad institucional para hacerlas cumplir”, afirmó el Consejo Gremial.

Los líderes gremiales aseguraron que el efecto de esas medidas sobre el comercio y otras actividades productivas agudizará sin duda la ya precaria situación por la que atraviesa la economía formal e informal en el territorio.

“Por la vía de la prohibición como principal mecanismo para manejar la crisis actual, será muy poco lo que podremos avanzar en materia de reactivación económica y social. Urge, que antes de adoptar esas medidas, sean socializadas y sobre todo se escuchen a los diferentes actores de la ciudad, que podrían aportar ideas y entre todos buscar alternativas de solución”, puntualizaron.

El Consejo Gremial le pidió al Alcalde de Cartagena, William Dau, mantener un diálogo permanente con los sectores económicos, que serán los actores principales en la reactivación de una ciudad que hoy está gravemente golpeada.