VIDEO: En Acapulco sacaron a ciclistas que llegaron a hacer ejercicio

Habitantes de la vereda Acapulco realizaron una protesta para pedirle a los ciclistas que respeten el toque de queda.

El malestar de la comunidad es que llegan varios deportistas al tiempo y no respetan el distanciamiento social "no queremos más ciclistas, no queremos que traigan la COVID-19".

Con pancartas algunas personas le hicieron saber a los deportistas que deben respetar el toque de queda. Incluso los ciclistas fueron sacados por algunos hombres.