Preocupación por aumento de natalidad en comunidades indígenas de Risaralda

Así lo indicó el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, quien reveló que se están presentando por lo menos 30 embarazos mensuales en las comunidades indígenas, cuyas gestantes tendrían dificultades en atención en salud.

"Voy a ir a Mistrató y el 27 me madrugo para la zona indígena para ir con el grupo médico a ayudarles a nuestros Emberá. Se nos están presentando muchos casos de embarazo de mujeres que no tienen la atención necesaria y por eso me voy a desplazar porque esta es la otra Risaralda", mencionó.

Agregó el mandatario que esto se identificó luego de una visita y diálogo con líderes de las comunidades, por lo cual llegará una misión médica que buscará brindar atención, labor que tendrá lugar finalizando el presente mes.