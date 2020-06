Martes 9 de junio, las noticias más importantes de Armenia y el Quindío

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Una mujer de 81 años de edad del municipio de Calarcá y con antecedentes de hipertensión y tabaquismo se convirtió en la cuarta víctima mortal de la COVID-19 en el departamento del Quindío, cabe recordar que los otros tres fallecidos se han reportado dos en Montenegro y uno en Armenia.

Reactivación del comercio en el Quindío ha sido paulatina

De acuerdo con el presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada, aunque el sector se ha venido reactivando todavía no se generan las ventas que se esperan. Afirmó que los empresarios obtendrán los resultados a medida que la ciudadanía recupere su economía.

El Quindío busca ser el primer departamento de Colombia que se habilite para temas turísticos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, por eso elevaron solicitud al presidente de la república, Iván Duque.

Desde la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío solicitaron la reapertura económica de Salento

El presidente de la entidad, Rodrigo Estrada, dijo que Salento es un municipio turístico en un 70% por eso han propuesto a la alcaldesa que eleve una solicitud al presidente Iván Duque, para que permita la reapertura del municipio como destino piloto en Colombia y así iniciar la actividad turística con protocolos estrictos de bioseguridad.

No estamos recibiendo hojas de vida para terna, así lo manifestó a Caracol Radio la Presidenta del Movimiento Alternativo Indígena Social, Mais, Martha Peralta que avaló al suspendido alcalde de Armenia, José Manuel Ríos

Sobre los nombres para integrar la terna la líder indígena fue clara en indicar “nosotros aún no estamos recibiendo hojas de vida para integrar la terna, es mentira que estemos llamado personas en varias regiones para postularlas, el Mais no tiene ternas programadas, eso lo quiero dejar en claro, porque no se puede afectar el buen nombre del movimiento”

Y agregó “no vamos a permitir manoseos de los clanes politiqueros de la región que ya los tenemos identificados y a la militancia, les pido respeto, que en su momento determinaremos que perfiles idóneos podrían integrar una terna”

11 Colombianos de los cuales cinco son quindianos que están varados en la frontera entre Chile y Perú solicitan ayuda del gobierno de Colombia para que los dejen pasar caminando las fronteras para regresar a Colombia.

Ángela Tatiana Caro es una de las quindianas que está en este momento en Arica en Chile desesperados porque no saben qué hacer, y las autoridades de esos países no les colaboran por eso solicitan ayuda al gobierno de Colombia y a la cancillería para que habiliten un corredor humanitario que les permita volver al país y al Quindío, espere información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

En el Quindío condenan a 15 años de prisión a una mujer que era el enlace de la banda criminal La Cordillera dedicada al tráfico de estupefacientes y homicidios en el eje cafetero.

Estamos hablando de Natalia Andrea Quimbayo Prado, alias Natalia o Peluche y según la investigación de la fiscalía, la mujer era integrante la organización Criminal La Floresta y era además el enlace con el Grupo de Delincuencia Común Organizada Cordillera, como la persona de confianza del líder de esa estructura en Quindío, y se encargaba de manejar la contabilidad, transportar armas de fuego y sustancias estupefacientes,

En otros hechos judiciales, un juez de garantías envió a la cárcel a Oswaldo Rodríguez Sanabria, a quien la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado en modalidad de tentativa en concurso heterogéneo con hurto agravado.

Según los hechos, el pasado 3 de junio en una finca de la vereda La Venada de Génova (Quindío), donde el hoy judicializado de nacionalidad venezolana habría lesionado con un machete a dos mujeres y a un hombre, a quienes se presume también les hurtó dinero, un computador portátil y un celular.

A la cárcel fue enviado un hombre sindicado de abusar de su hijastra de 10 años de edad, hechos que se presentaron en el municipio de La Tebaida en el Quindío entre los años 2017 y 2019.

Ante los panfletos que aparecieron en redes sociales a nombre de las AUC que amenazaba a habitantes de 10 veredas de la zona rural de Salento en el Quindío, en las últimas horas hubo consejo extraordinario de seguridad donde evaluaron esta situación.

El comandante del batallón de alta montaña, Teniente Coronel Edwin Ortiz reiteró que ese tipo de grupos criminales no existen en la región y están investigando de donde provienen estas publicaciones que generar temor y zozobra en esa zona del Quindío.

En las afueras del palacio de justicia de la ciudad se manifestaron los abogados litigantes del departamento, que con pancartas solicitaron al Consejo Superior de la Judicatura que revise las medidas que ha venido estableciendo en medio de la pandemia respecto a la prórroga de la suspensión de los términos y el cierre de los despachos judiciales que van hasta el 30 de junio de este mes.

Habitantes de la zona rural del municipio de Calarcá, manifestaron su rechazo por la nueva orden de cierre de la vía en la vereda el crucero que afecta 1000 habitantes, piden celeridad en las soluciones por parte de las autoridades locales y regionales.

Hasta el 15 de junio ampliaron el plazo para los pagos de los subsidios del programa Colombia Mayor, en el Quindío son varios los abuelos que no han reclamado este beneficio en los diferentes puntos de facilísimo o efecty.

Ante el Ministerio del Interior y de Justicia el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, elevó la solicitud para que el horario establecido de la práctica del ciclismo en el Quindío, sea ampliado de 6 a 9 de la mañana y los fines de semana hasta el mediodía, con algunas rutas predestinadas en distintos municipios del departamento.

El comandante de la policía en el Quindío, coronel José Luís Ramírez fue claro en afirmar que hasta que no haya una orden local, regional o nacional, ellos están haciendo cumplir el decreto para los deportistas y los ciclistas que deben respetar el horario actual que es de 6 a 8 de la mañana en el caso de Armenia.