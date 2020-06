“Fue un error no conceder la renta básica durante la pandemia”: López

En medio del debate de control político en la Cámara de Representantes, Claudia López defendió su gestión en el manejo de la pandemia en Bogotá, foco de contagios COVID-19 en el país.





Durante su intervención, la mandataria capitalina calificó como un “error” que el Gobierno no haya apoyado la iniciativa de conceder una renta básica, por cuatro años, para las poblaciones más vulnerables en la emergencia sanitaria.

“El presidente Duque podrá contar con mi apoyo, pero no con mi hipocresía: me parece un error no haber hecho esa renta básica y claro que era ¡ya!”, dijo López.

La alcaldesa afirmó además que el Gobierno Nacional dejó abandonadas a las alcaldías locales y les está dejando toda la responsabilidad del manejo de la crisis provocada por el Covid-19.

“El centralismo se quedó con la plata y no nos ayuda. Y es que ahora nos toca atender las cárceles, desempleo, Unidades de Reacción Inmediata, de la pobreza. ¡De todo!”, criticó Claudia López.

Añadió que el Gobierno del presidente Duque “dejaron a las Gobernaciones y a los municipios solos lidiando con menos impuestos que se pueden recaudar, menos ingresos y más necesidades que atender”.

Para la mandataria capitalina las pequeñas y medianas empresas ya “quebraron” por no pagar sus nóminas, porque el Gobierno no recaudó el impuesto al patrimonio por parte de los bancos.