Admitida tutela contra la Universidad de Manizales

El Juzgado Segundo Penal Municipal de Manizales admitió la acción de tutela interpuesta por líderes estudiantiles en contra de la Universidad de Manizales.

Luis Alfonso Delgadillo, estudiante de derecho en la institución superior explicó que él y sus compañeros que cursan carreras nocturnas decidieron acudir a este mecanismo ya que no sienten respaldo por parte de la universidad para poder continuar con sus estudios en el segundo semestre de este año, a pesar de la contingencia que se vive por el COVID-19.

“Nosotros creemos que un descuento de la matrícula es viable, lo que pasa es que tiene que existir voluntad de las partes, y al no ver voluntad nos ha tocado tomar otras medidas como la tutela y derechos de petición” explicó Delgadillo, y agregó que después de realizar encuestas los alumnos de la noche, descubrieron que alrededor del 80 por ciento no podría continuar con sus estudios el semestre que viene ya que no tienen capacidad de pago.

Lea también: UCM y Universidad Católica Luis Amigó anuncian alivios financieros

Afirmó el estudiante que en diferentes ocasiones le han pedido a la universidad, puntualmente a su rector Guillermo Orlando Sierra Sierra concertar una mesa de negociación, pero que no hasta la fecha no han obtenido una respuesta.

Debido a lo anterior y como respuesta a su denuncia, desde el Juzgado se aceptó la acción de tutela y explican que a las diligencias deberán vincularse el Consejo Superior de la Universidad de Manizales, al grupo Pensamiento Colectivo de la misma institución, al sindicato de profesores, a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Educación.

Síganos en Facebook Live e Instagram como @MagdaJimenaRíos, en Twitter @CaracolCaldas y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio