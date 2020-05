Bloquean vía de acceso a Ituango por temor a contagio

Un grupo de habitantes de Ituango bloquea la vía que comunica al proyecto eléctrico hidroituango con el municipio, según estos, temen un contagio masivo. El temor ha aumentado debido a que hasta el momento hay un foco de contagio en el proyecto, con 48 casos positivos de COVID-19.

“Estamos haciendo una especie de plantón frente al problema que está presentando con el proyecto de hidroituango, ahí hay un foco de contagio y no queremos que estas personas en sus turnos de descanso entren al pueblo, porque no sabemos si son o no los que están contiagos.” Afirmó Giovanni Correa, uno de los manifestantes

Según los manifestantes, algunos trabajadores estarían ingresando a Ituango a través de las trochas, por eso le piden al ejército que vigile las zonas rurales.

Caracol Radio ha tratado de comunicarse con EPM y el alcalde del municipio, pero todavía no han dado respuesta a estos hechos, sin embargo en días anteriores EPM aseguró que todos los trabajadores se encontraban aislados sin permisos de ingresos o salidas, y que incluso para proteger al municipio y a los trabajadores, se va hacer el traslado de los contagiados a Medellín.