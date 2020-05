Alcalde de Cartagena solicita medidas drásticas para frenar el Coronavirus

El alcalde, William Dau Chamat, se mostró de acuerdo con la decisión del presidente, Iván Duque, de extender la actual fase del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de mayo.

“Me parece algo esperado, no me toma por sorpresa, sigue el mismo proceso de una apertura gradual no van a abrir del todo y poco se anuncian medidas”.

La medida vence el próximo 25 de mayo y se extiende hasta el 31 de este mismo mes, y desde el 1 al 30 de junio habrá una nueva fase de aislamiento con una apertura gradual.

El mandatario distrital precisó que solicitó al Gobierno autorización para que en Cartagena se adopten medidas más drásticas como reconsiderar la apertura de algunos sectores de la economía, teniendo en cuenta el número de contagios que tiene la ciudad.

Postergar el pico de la curva epidemiológica permitirá al Distrito seguir preparándose para la pandemia y, además, con el incremento de pruebas COVID -19 se conocerán más casos positivos en la ciudad en los próximos días.