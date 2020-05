Nuevo caso de abuso laboral a un vigilante en Bogotá durante cuarentena

Desde el 26 de marzo del 2020 Hélber Bolívar, un hombre de 56 años, vigilante desde hace más de 30 años, tuvo que "vivir" en una una bodega en el barrio Jorge Eliécer Gaitán en Barrios Unidos, cuidando este lugar de domingo a domingo.

Su cama como cuenta él, eran dos sillas unidas de una oficina de la bodega y no contaba con ninguna prevención para el virus del COVID-19 o para su cuidado físico.

"Yo me la pasaba más que todo en la oficina, me sentaba allá a pensar, a esperar que pasaba porque yo ni tenía teléfono ni nada. Yo no podía salir porque el lugar tenía alarma y no tenía las claves. La incertidumbre y la preocupación llegaban por varias horas pero yo no tenía otra opción", aseguró.

Su hija, Jenny Bolívar, cada noche le llevaba comida a su padre por medio de una pequeña ventanilla y le insistía que se fuera de allí.

"Por una pequeña ventana le daba gaseosa, pan, la comida que hacíamos en casa. Yo le decía que se fuera pero por la necesidad pues no se podía, era demasiado triste", confesó.

Además, de estar encerrado, al señor Bolívar, no le estaban cumpliendo con los pagos que había acordado. Su hija señaló que, durante estos 48 días, su papá trabajó de todos los días y solamente recibió 400.000 pesos.

"Pasó el primer periodo de la cuarentena y nunca llegaron con un reemplazo como le habían dicho, después lo llamaron y le dijeron que tenía que continuar, y mi papá aceptó. La verdad, él pensaba en el dinero y que le podían pagar un poco más del mínimo, y eso sería muy útil para mi hermana. Por ahora, él está feliz por estar con nosotros de nuevo, pero está ojeroso y muy amarillo", relató la hija.

Además, el señor Bolívar confesó que los propietarios de esta bodega lo amenazaban diciéndole que si se iba de este lugar perdería su empleo.

"Me dijeron que yo no podía irme y yo les decía que también entendieran que uno como iba a estar trabajando tantas horas. Pero la necesidad mía es tan grande que yo aceptaba quedarme, no tenía otra opción, de igual forma, no es justo", aseguró el señor Helbert.

Después de más de 50 días, Hélber en compañía de su hija Jenny Bolívar, denunciaron este hecho y pidieron a las autoridades competentes que les ayuden para que este caso no quede impune.