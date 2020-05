Transportadores protestan con una caravana por las vías de Manizales

Con una caravana, integrada por más de 50 vehículos, que recorrió las vías de Manizales, transportadores del servicio intermunicipal, especial y escolar piden ser incluidos en las excepciones para movilizarse desde y dentro del departamento señalan que a la fecha no han recibido la autorización por parte del departamento y alcaldías para movilizarse hacia otros municipios y veredas de Caldas, aseguran que su economía está al borde de la quiebra y que están reduciendo los puestos de trabajo en el sector.

“Esta marcha que se ha hecho es precisamente llamando la atención del gobierno municipal, departamental y nacional, en el sentido en que le permitan también a ellos tener la posibilidad de movilizarse fuera de la ciudad en las rutar intermunicipales para poder subsistir porque nadie hasta ahora les ha dado ninguna ayuda, ni un mercado y están aguantando física hambre, por eso además le estamos pidiendo al gobierno que los incluya dentro de las ayudas”. Henry Ocampo, Líder de la Central Unitaria de Trabajadores de Caldas.

Explica que al momento solo han permitido viajes de hasta 45 kilómetros con excepción de Pereira debido al alto nivel de contagios registrados en esta ciudad, pero estas no han sido aprobadas por los gobiernos locales.

“En este momento no tienen quien les ayude, no tienen sueldos, no tienen ayudas, no tienen bonificaciones y lo más grave es que están suspendiendo los contratos sin autorización del Ministerio del Trabajo, lo primero que hay que aclarar es que para poder sostener contratos, dar vacaciones, licencias no remuneradas, debe ser con autorización del Ministerio del Trabajo”. Indicó.

Dicen que están dispuestos a aplicar todos los protocolos, pero que al momento desde las empresas no los han convocado para conocer las medidas que reglamentan las administraciones locales para protegerse, cuidar de los pasajeros y reiniciar labores.

Lea También: Sector turismo puede tener un índice de mortalidad empresarial muy grande

Síganos en Facebook Live e Instagram como @MagdaJimenaRíos, en Twitter @CaracolCaldas y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio.

EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA