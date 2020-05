"No tenemos ayuda": vendedores turísticos en Cartagena

Por medio de una carta, los vendedores de servicios turísticos en Cartagena, le hicieron un llamado al Presidente Iván Duque y al alcalde William Dau, para ejecutar la entrega de ayudas humanitarias ante la difícil situación que atraviesan por la emergencia sanitaria del Coronavirus.

"Tenemos un mes y 20 días ya con esta situación. Hasta el momento la ayuda que supuestamente nos iban a dar no ha llegado. Para mí es una burla que digan que sí están dando las ayudas al sector de turismo porque eso es mentira", aseguró Eduardo Parra, uno de los afectados.

En total 380 personas dedicadas a comercializar todo tipo de paquetes turísticos en los barrios Bocagrande, El Laguito y Castillogrande, han resultado afectadas con la parálisis total de actividades. La mayor preocupación es que la mayoría no tiene con qué llevar alimento a sus seres queridos.

"Todavía no hemos recibido ningún tipo de apoyo del gobierno. Ya no sabemos qué hacer, por lo menos a mí me tocó comprar una máquina para hacer fumigaciones en apartamentos o casas. Así me rebusco, pero eso es relativo ya que a veces no puedo salir por el pico y cédula. Muchos compañeros no comen porque no tienen plata", contó Parra.

Los vendedores de paquetes turísticos le pidieron al alcalde William Dau, dar respuesta inmediata a la solicitud que le enviaron hace 15 días. "En temporada normal recibíamos 120 mil pesos en promedio diariamente. Debido a esta circunstancia se imaginan ustedes todo lo que hemos dejado de producir", puntualizó Parra.