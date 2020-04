Hoteles en Barranquilla comenzarán a negociar cese de contratos

Son 12 mil empleos entre directos e indirectos los que genera el sector hotelero en Barranquilla y que hoy están afectados por las medidas que se han tomado para evitar la propagación del COVID-19.

De acuerdo a Mario Muvdi, presidente de Cotelco Atlántico, son pocos los hoteles que pueden sostener un mes más las nóminas y que casi en su totalidad están afrontando una crisis que se agudiza al pasar los días.

"La idea es comenzar a negociar con los empleados los ceses de contratos porque realmente no logramos cubrir el pago de salarios por más que queramos", indicó.

El dirigente gremial insistió en que el Gobierno debe tomar medidas para contrarrestar ese escenarios con subsidio de nóminas.

"Nosotros necesitamos en estos momentos subsidios y no más créditos porque no tenemos ingresos y seguramente seremos uno de los últimos sectores en recuperarnos ya que sobrevivimos de eventos los cuales por ahora no se vislumbra una solución a corto plazo".