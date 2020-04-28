"El usted no sabe quién soy yo", apareció en cuarentena

Bucaramanga

El médico John Rojas del Hospital San Pedro Claver de Mogotes, en la provincia Guanentina, dijo que cuando se encontraba de turno recibió una llamada de auxilio de una persona que señalaba que varios jóvenes en estado de embriaguez se habían accidentado cerca al hospital y uno de ellos se lanzó a un pozo de la Nevera, que no tenía mucha agua y se golpeó con las piedras.

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El reporte señalaba que esta persona se había fracturado las piernas y estaba tendida en el lugar de los hechos y cuando llegó al sitio se bajó de la ambulancia en compañía de una enfermera estaban realizando la valoración del herido.

Agregó que cuando realizaba el trabajo médico, llegaron varios jóvenes que al parecer estaban en estado de embriaguez y uno de ellos le dijo al galeno “usted no sabe quién soy yo” y el médico le pidió que se retirara y ante este hecho procedió a golpearlo en compañía de cuatro personas más.

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Esta persona le gritaba al médico que él era Jorge Arias, el dueño del pueblo y además era el que más dinero tenía y que lo iba a matar y no le preocupaba la policía, porque la podía comprar.

Dijo el médico que informó a la policía de lo ocurrido pero argumentaron que estaban en otra vuelta y no brindaron protección al personas del hospital que estaban siendo atacados.

El hombre, golpeó al medio y le rompió el uniforme en presencia de los otros amigos que al parecer estaban en estado de embriaguez.

la policía reportò que por este hecho se colocaron comparendos a siete personas.



Por este situación de ataque a un médico, una enfermera y un conductor de ambulancia también se instauró una denuncia penal ante la fiscalía.