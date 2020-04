Alcaldía de Santa Marta suspende entrega de mercados por desordenes

La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, decidió suspender hasta el viernes la entrega de mercados y bonos tras problemas de organización durante la jornada solidaria de este miércoles.

“Salió gente que no le correspondía por el pico y cedula, encontramos personas que fueron a redimir el bono, pero no fueron solos: fue la señora con el hermano, esposo o hijo y además información falsa de que se iban a entregar bonos gratis en Makro. Esas tres situaciones generaron disturbios”, explicó la alcaldesa.

Durante más de una hora, las autoridades explicaron la organización para la redención del bono para evitar las aglomeraciones que se convierten en un foco de posible contagio de coronavirus en la zona.

Actualmente, hay 6.300 bonos que no han sido redimidos por lo que se llamará a cada beneficiario para acordar horarios y días en los que pueden salir a hacer el cambio del bono, y no se generen aglomeraciones peligrosas para la salud.

Al momento, la Alcaldía ha entregado 12.000 mercados de los 30.000 a los que se ha comprometido, y se espera que los 18.000 restantes se dividan en su mayoría en mercados armados y no en bonos para distribuirlos casa a casa y evitar que la ciudadanía salga de su hogar.

“Muchas veces las personas no ayudan, no tienen conciencia de lo que está pasando, creyendo que, aunque tengan pico y cédula pueden salir a la calle. Si las personas no ponen de su parte cumpliendo las medidas de aislamiento social, va a ser muy difícil. La gente que no cumple es la que está generando disturbios”, concluyó la alcaldesa.