Piden a la Contraloría investigar entrega del PAE en Bucaramanga

Por medio de una carta, dirigida al contralor general Carlos Felipe Córdoba, la congresista santandereana Nubia López pidió que se abra una investigación a la alcaldía de Bucaramanga por la entrega de alimentos para más de 33 mil estudiantes de colegios públicos que volvieron a clases el pasado 20 de abril.

Según lo expresó porque habrían supuestas irregularidades debido a que no están suministrando las porciones de alimentos adecuadas para la sana nutrición de los menores.

Además, manifestó que tiene evidencia de testimonio de padres de familia quienes aseguran que los productos les están llegando en mal estado y para completar deben hacer filas de más de ocho horas para reclamar un pan, una leche y un bocadillo.

"Hago un llamado al contralor, esto no puede estar pasando. La alcaldía no está comprometida. Los “kits” entregados para dos semanas fueron un pan, una leche y un bocadillo, incumpliendo el aporte nutricional mínimo, toda vez que según los lineamientos establecidos por parte del Ministerio de Educación establece la necesidad de entregar fruta tres días por semana y no solo azucares”.

La congresista pidió que estos hechos de supuestas irregularidades fueran investigados y sancionados tanto por la Contraloría como por la Fiscalía y la Procuraduría.

Por su parte, el único pronunciamiento que ha hecho la administración es en vocería de la secretaria de Educación, Ana Leonor Rueda quien aceptó que sí fueron entregados a 33 beneficiarios alimentos en mal estado, debido a que la persona encargada, se equivocó de canasta y repartió los productos que iban a ser devueltos porque ya estaban vencidos.

