Familia ibaguereña denunció fallas en la ruta de atención del Covid-19

A principios de abril un ibaguereño asistió a la clínica Avidante, donde le aseguraron que tenía dengue y le formularon acetaminofén y una inyección de dipirona por que tenía la fiebre muy alta.

El hombre quedó hospitalizado, pero al tercer día le dieron de alta a las 9 de la noche y él tomó un taxi para llegar a su casa.

La compañera sentimental del paciente, le dijo a Caracol Radio: “Él no estaba bien y le dieron una incapacidad hasta el 12 de abril”, afirmó.

Según la denuncia, él solicitó la prueba de Covid-19, pero le manifestaron que era dengue.

Sin embargo, la familia acudió a las redes sociales para denunciar lo que estaba pasando, pero no hubo prontitud por parte de las autoridades de salud.

Un médico de la EPS fue a la casa del paciente y le dijo que era dengue y no coronavirus.

No obstante, los días pasaron y el estado de salud no mejoraba: “De la Secretaría de Salud nos llamaron y aseguraron que enviarían una ambulancia, pero pasaron tres días y no llegó”, aseguró la quejosa.

Luego de un largo viacrucis, el martes de la semana pasada tomaron la prueba que tanto había pedido y tres días después les informaron que era positivo para Covid-19.

A hoy, dos integrantes de esa familia están a la espera de los resultados de la prueba que llegaría en seis días.

Finalmente, la esposa del hombre que dio positivo, afirmó que muchas personas estuvieron en riesgo incluido el personal médico.

