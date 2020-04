“Me despidieron por exigir elementos de protección”, médico en Neiva

El médico cirujano Francisco Ruiz asegura que se negó a practicar una operación si no le brindaban los recursos para ejercer su trabajo, situación que motivó a las directivas de la clínica Emcosalud de Neiva a presidir de sus servicios.

"Me ofrecieron unas gafas que no eran monogafas -como lo exige la norma- y un tapabocas que no era el N95, que es el que tenemos que usar para operar. Yo me negué a operar con eso por seguridad mía, de la paciente y de todo el grupo", dio a conocer el galeno.

"Ayer la coordinadora médica de la clínica me llamó a la oficina y me dijo que operaba con los elementos que me daba o simplemente que prescindían de mis servicios. Entonces me dijo que me comunicaba que a partir de ese momento ya habían cancelado mi contrato", dijo el médico Ruiz.

Según Nubia Hernández, coordinadora médica de Emcosalud, se trató de una mal entendido.

"Yo soy la coordinadora médica, soy solo la que coordino el grupo médico de la clínica, el contrato está establecido entre Emcosalud y el señor Francisco Ruiz por tal motivo yo no puedo dar por terminado el contrato. Además, si uno llama al señor Ruiz, no responde y tampoco se presenta, uno da por terminado el contrato. Y realmente si les estamos brindando al equipo los elementos de protección de acuerdo a lo establecido por el Ministerio" replicó Hernández.

El médico señaló que dio a conocer la situación porque solo pretendía proteger su vida.

Lo cierto es que la emergencia por COVID-19 ha dejado en evidencia la realidad laboral de muchos trabajadoresde la salud.

"Creo que es el momento que el grupo médicos siente un precedente de si decide seguir trabajando en las condiciones en las que está, porque realmente lo único que uno busca es proteger su vida como profesional", puntualizó el médico denunciante.

