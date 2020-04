Negocios en el mercado de Cartagena reportan pérdidas por cierres viales

Con vallas, la Policía Metropolitana cerró desde tempranas horas la Avenida del Lago después del Centro Comercial Caribe Plaza en Cartagena, como medida de control a las aglomeraciones que se vienen presentando en el Mercado de Bazurto.

Miembros del Departanento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), desvían el tráfico vehicular proveniente de Manga y el Pie de La Popa, por el primer callejón del barrio Chino.

En los filtros, los uniformados solicitan la respectiva documentación que acredite el cumplimiento del pico, cédula y género. Además se exige el uso obligatorio de tapabocas a toda persona que ingrese a Bazurto.

Los comerciantes estacionarios del barrio Chino, reportaron pérdidas considerables por estos cierres viales.

"Varios productos se me han dañado como la yuca, plátano, limón y mango, porque no he vendido nada. La mayoría de mis clientes son los conductores de vehículos, quienes llegan de rapidez a comprar y se van", aseguró, Albeiro Chalá Mena, un ciudadano chocoano residente en Cartagena con un pequeño negocio a pocos metros del mercado.

