Retrasos de salarios de personal médico del país va desde 3 meses a un año

Cristian Suárez cirujano plástico y fiscal nacional de la federación de sindicatos del gremio médico, FECOLMED, destacó que para remediar la situación han establecido decretos pero que no sirven de nada porque ya que hay situación dominante de la EPS o IPS que no mejorar las condiciones del sector. El médico sentenció que mientras no se cambie el modelo del sistema de salud continuarán este tipo de problemáticas para el sector.

Así mismo agregó que los médicos en el país no tienen garantías laborales en medio de la pandemia ya que el sector asegurador entre más precaria sea la situación del médico se va a lucrar mas por eso la situación del personal salud están en riesgo en estos momentos. También aseguró que en una pandemia habrá falta de personal de la salud porque se incapacitaran o se morirán ya que no cumplen con los elementos de protección pertinentes.

El médico agregó que este tipo de relación de mercadeo al que fue sometido el gremio de la salud es condenable pero ha funcionado así desde hace 30 años. También manifestó que desde hace 10 diez años están solicitando que los recursos de la salud dejen de ser intermediados por el sector asegurador.

