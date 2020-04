Clínicas privadas en Santander claman pagos de las EPS

Una dura situación están atravesando las clínicas privadas de Santander ante la falta de pago del Gobierno Nacional y de las EPS para ponerse al día con su cartera morosa.

Por ejemplo, con la clínica La Merced, la deuda es de $16 mil millones de pesos, y pese a los constantes esfuerzos, los 'ahorros' solo aguantan para una semana, como lo señaló su mismo gerente Gilberto Órtiz.

"No estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo que se nos reconozca la cartera morosa que lleva años de no pagarnos. Antes la EPS por lo menos nos pagaban de a poquito, ahora no nos entra nada", dijo el gerente.

La dura situación ha ocasionado que el centro médico no haya podido pagar nóminas, mensuales de $1.700 millones de pesos, a sus cerca de 400 empleados, y tampoco haya podido comprar insumos esenciales para atender la emergencia del Coronavirus.

"Hemos pedido a los bancos a solicitar créditos pero nadie nos ha dado la mano. Queremos que la Gobernación nos ayude así como lo ha hecho con el Hospital Universitario de Santander", añadió Órtiz.

Del dinero que se adeuda, unos $1.300 millones corresponden a la secretaria de salud de Santander. EPS con más cartera morosa con Asmetsalud, Coomeva, Comparta y la Nueva EPS.

