El municipio de Fusagasugá cerró sus fronteras ante riesgo de Coronavirus

Jairo Hortúa alcalde del municipio de Fusagasugá en Cundinamarca, decidió impedir la entrada de cualquier persona a este territorio, pero también aseguró que cualquier habitante que salga de Fusa no podrá ingresar nuevamente.

“No vamos a permitir la entrada de persona su pretendan pasar sus vacaciones acá, esto no es un juego, no es un paseo y debo decir que esta decisión la hemos tomado porque vamos a proteger a nuestros habitantes pase lo que pase”, dijo Hortúa.

La medida comenzará a regir a partir de este jueves a la medianoche. El alcalde dijo que tiene garantizado el abastecimiento de alimentos y en consecuencia la fuerza pública realizará operativos para que se cumpla con esta decisión.