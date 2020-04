Diez obras en Pereira están suspendidas hasta que pase la cuarentena

El Secretario de Infraestructura de Pereira, Juan Carlos Restrepo, señaló que no hay situación más importante, por encima de cualquier asunto que la salud de los ciudadanos y en este caso de los trabajadores, por lo cual las obras de ciudad fueron suspendidas hasta que pase la medida de emergencia social en Colombia.

"Debemos garantizar la salud de los trabajadores, que puedan estar en cuarentena para protegerlos a ellos y a sus familias y llegamos a la conclusión con los contratistas que lo mejor era la suspensión de las obras, es importante aclarar que ninguna de estas tiene problemas, es decir no están en riesgo por la no ejecución, no hay ese tipo de problemas en Pereira", confirmó el secertario de infraestructura municipal.

Agregó que por fortuna muchos de estos proyectos alcanzan un porcentaje avanzado de ejecución, lo que permitió que la suspensión de los trabajos no generará problemas ni riesgos para la ciudadanía.

Entre los principales proyectos que se encuentran detenidos en medio de la cuarentena, se destaca la primera línea del Megacable, la remodelación del Aeropuerto Internacional Matecaña, la glorieta de Corales entre otras obras viales que son importantes para la ciudad.

Pidió el secretario de Infraestructura de Pereira paciencia a los ciudadanos, pues señaló que se debe garantizar unas mejores condiciones, señalando que a muchas de estas obras les queda poco para ser culminadas.

