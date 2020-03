El sector rural de Caldas sobrelleva la cuarentena

Para los ciudadanos en general el cambio en el estilo de vida por causa de la pandemia del COVID-19 está siendo notable, sin embargo para quienes están en la zona rural la situación puede ser aún más compleja. En Caracol Radio Manizales dialogamos con Epifanio Correa Gallo, habitante de una vereda en el sector Puente de San Juan Guarinó, que une a los municipios de Marquetalia y Manzanares, así como el corregimiento de Bolivia en Pensilvania.

Indica que en general el comportamiento ciudadano es muy bueno, ya que se aplica el pico y placa por veredas para salir máximo hasta la 1 de la tarde a las cabeceras municipales para adquirir víveres, medicamentos o implementos de aseo, así como para comercializar los productos de sus fincas, aunque obviamente solo puede transitar una persona por cada núcleo familiar.

Dice que en el caso de Marquetalia el alcalde Francisco Javier Vélez Quiroga ha estado muy pendiente de la zona, e incluso está buscando con la administración departamental una solución definitiva a los derrumbes que ocasionan la constante pérdida de la banca carreteable en el lugar. Este problema que se vive desde hace más de 12 años deja incomunicados a los habitantes de veredas como San Luis, Porvenir o La Esmeralda.

Pide que en esta contingencia las rutas de transporte sean constantes porque solo los domingos llega un carro de la Cooperativa de Transportadores de Manzanares, COOTRAMAN, por lo cual si el pico y placa les corresponde en un día diferente no tienen cómo llevar los productos o traer a sus casas lo que compran si no tienen vehículo propio o si no pueden movilizarla en una moto, que es lo único que tienen algunas familias del lugar, distante casi 2 horas de las cabeceras municipales más cercanas.

