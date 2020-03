Líderes comunales reclaman asistencia social para sectores vulnerables

Pedronel Jiménez, presidente del barrio Toledo Plata en el sector del aeropuerto recibe la visita de 300 personas diariamente en su casa quienes reclaman el apoyo del Estado y las administraciones de turno.

Sin embargo con sus brazos vacíos les advierte que no hay apoyo porque no se ha hecho ninguna gestión para este sector.

Se trata de cucuteños de escasos recursos, entre ellos abuelos, madres cabeza de hogar y personas en condición de discapacidad que reclaman asistencia.

“No hay un canal de comunicación entre la alcaldía y nuestra comunidad, no nos han contactado y no hay acercamientos para la entrega de mercados, ni asistencia y todos los días llegan estas personas a escribir”, explicó.

Insistió en que no se ha registrado ningún acercamiento, por lo que invitó a los mandatarios de esta ciudad y el departamento a volver sus ojos a los sectores más desfavorecidos que habitan en la periferia de Cúcuta.