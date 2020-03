No dejarán ingresar vehículos de paseo a la Mesa de Los Santos

Los alcaldes de Piedecuesta y Los Santos instalaron un puesto de control en el peaje de la Mesa para controlar el ingreso y salida de vehículos al lugar.

Este puesto de control tiene el objetivo de no dejar pasar carros que vayan de paseo durante estos días de aislamiento obligatorio a la Mesa de los Santos.

El alcalde de los santos Luis Bernardo Almeida dijo que en el lugar habrá policía constantemente y se realizarán comparendos a quienes estén transitando por la zona y no estén contemplados en las excepciones que dio el Gobierno Nacional.

VIDEO: Usuarios de Metrolínea protestan por demora en las rutas

"Queremos decirles que no estamos de paseo, no permitiremos el ingreso de vehículos del Área Metropolitana a Los Santos, porque no vamos a dejar que el Coronavirus nos llegue acá", señaló el mandantario.

Pese a que Santander es uno de los municipios con menos casos de coronavirus, solo cuatro, las autoridades siguen insistiendo en que para evitar que se presenten casos relacionados, es indispensable quedarse en casa.