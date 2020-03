Sanciones millonarias en Pereira a quien incumpla aislamiento obligatorio

Para quienes por estos días salgan a las calles sin ninguna excusa comprobada, se harán acreedores, en el caso de conductores, hasta de inmovilización de los automotores y multas cercanas a los 2 millones de pesos. Así lo señaló Juan Carlos López, supervisor del Instituto de Movilidad y tránsito de Pereira.

"Tenemos que hacer unos puestos de control porque la gente no ha asimilado que no puede salir a la calle. Vamos a tener en cuenta las excepciones que están en el decreto y quienes no cumplan con esas excepciones vamos a proceder, porque tenemos que cuidar a las personas", afirmó López.

Añadió que quienes infrinjan la medida no solo se harán acreedores a multas de tránsito, sino a las contempladas en el código de Policía, por lo que insistió a continuar con la medida de aislamiento preventivo, pues las excepciones son mínimas y deben ser comprobadas.

"El personal que está adscrito a la salud y esté debidamente identificados, las personas que vayan a comprar artículos de primera necesidad, que vayan a consignar a bancos, que vayan a droguerías a comprar medicamentos o que tengan citas médicas. Estas personas son las que están exentos", señaló.

En tal sentido, señaló el supervisor del Instituto de Movilidad y tránsito de Pereira que se continuarán con las sanciones a través de los puestos de control, evitando que este problema de salud pública se aumente, por ello a la fecha se han impuesto más de 350 multas, varias de estas a conductores.