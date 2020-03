“Sino le metemos conciencia nos va a llevar al carajo” funcionario Caucasia

En las pasadas horas, se cumplieron protestas por parte de un número importante de personas que dependen del mototaxismo en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, debido a la afectación que les genera las decisiones para evitar el contagio del coronavirus en el municipio.

El secretario de tránsito, Bladimir Arteaga, le pidió cordura a los cientos de habitantes que viven de esta actividad, debido a que las decisiones no dependen del gobierno Municipal, sino Nacional.

Lea también: A pesar de cuarentena, terminales de Medellín están llenas

“Sino le metemos paciencia y sino le metemos conciencia al asunto, nos va a llevar al carajo todos. Esto es muy delicado, aquí no podemos perder la cordura, perder la sensatez, porque puede salir más costoso, incluso un desorden de estos”, afirmó.

Aunque entiende la preocupación de los habitantes, aseguró que todas las personas deben acatar las medidas y que ya se buscan soluciones.

Lea también: ¿Cómo va a operar el Metro de Medellín hasta el 12 de abril?

“Entiendo la preocupación, pero no es la manera, no es fácil sacar 7 u 8 mil mercados, no es fácil, se sacó dos mil por la prioridad de los adultos mayores, todo es paulatinamente”, destacó Bladimir Arteaga.

La situación fue controlada, pero insisten desde la Administración Municipal, que se hace un esfuerzo grande para apoyar a los diferentes sectores afectados con la cuarentena obligatoria del Gobierno Nacional.