Diferentes gremios afectados por medidas por coronavirus en Medellín

Además del anuncio de cierre de bares, cines, restaurantes, algunas zonas de centros comerciales, y cancelar diferentes eventos en Medellín y el Valle de Aburrá, ahora, los taxistas, señalan que se están viendo afectados por la falta de usuarios debido a que la ciudadanía esta acatando la decisión de no salir a la calle.

Uno de los taxistas afirmó que no tienen como liquidar a los dueños de los taxis: “Muy dura la situación, como esta en estos momentos acá en Medellín por lo del coronavirus, que cerraron las aulas, todo, no hay trabajo, las calles muy solas, está muy dura la situación para el gremio de taxistas, no sabemos qué hacer”.

Por otro lado, hay mucha preocupación de algunos ciudadanos por la falta de productos, tanto en las tiendas, como en supermercados, donde se ha observado una reducción de algunos de estos, por el acaparamiento de otras personas, por temor debido a la situación del Covid-19.

“Mal, porque no encontré nada en el supermercado, no hay leche, no hay arroz, ni espagueti, ni papel higiénico, ni nada”, aseguró Fanny Toro.

Desde Fenalco Antioquia se ha insistido que la reducción del comercio alcanza un 70 por ciento en las ventas y que estaría en riesgo varios empleos por el cierre de establecimientos.