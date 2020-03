Suspenden visitas en la cárcel Palogordo por prevención

Desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se anunció que suspenderán las visitas en la cárcel de mediana seguridad Palogordo ubicada en Girón.

Uno de los reclusos señaló que la medida fue acatada nivel nacional y que hasta que no haya pasado la alerta por el coronavirus no podrán recibir visitas y quedarán aislados en sus patios.

La cárcel de mediana seguridad cumplió la orden, sin embargo, los presos manifestaron que "no existe un plan de contingencia por parte del Inpec ya que desde noviembre no nos entregan útiles de aseo como jabón, límpido, tapabocas, entonces es preocupante ya que en vista de esta situación no tenemos medidas de prevención dentro de la cárcel" agregó uno de ellos.

Tras la medida que comenzó a implementarse hoy, los presos aseguran que no pueden salir de su patio e hicieron un llamado a los entes gubernamentales para que suministren elementos higiénicos como tapabocas y gel antibacterial para prevenir el virus.