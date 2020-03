Negligencias médicas, EPS Coomeva no está atendiendo a sus pacientes

A través de Caracol Radio se han denunciado nuevos casos de negligencia por parte de la EPS Coomeva, con referencia a la atención de sus pacientes.

El primero se trata de un niño de 9 años, quien padece dengue hemorrágico y es atendido en la Clínica Palma Real, en la ciudad de Palmira. Así lo contó doña Elisa Parra, madre del menor.

"Realmente lo que hicieron fue enviarlo para la casa, lo que yo estoy haciendo es manejar la enfermedad del niño por consulta externa", denuncia doña Elisa.

El menor presenta dolor abdominal, lo que preocupa a los médicos, pues es uno de los síntomas de complicación del dengue en los niños. A pesar de esto, Coomeva les asegura que no es necesaria la hospitalización y se puede tratar por consulta externa.

Cabe resaltar, que en un 50% de los casos de muertes por dengue en el departamento, se trata de niños, según la Secretaría de Salud del Valle.

En segundo lugar, Constanza Calderón denuncia que su hijo Andrés Felipe, se encuentra hospitalizado desde hace dos meses en la Clínica Nuestra de la ciudad de Cali, y necesita ser remitido urgentemente a una Clínica de Nivel 4.

Al joven se le detectó un tumor en uno de sus testículos y unas masas en el estómago. Lo que preocupa a los médicos, es que el centro asistencial no cuenta con los equipos y el personal necesario para atenderlo, pues Andrés Felipe sufre una cardiopatía congénita severa, desde que nació.

"El está en un estado bastante delicado, yo no me lo puedo traer para la casa, pues yo no tengo ni el espacio ni los recursos para ponerle una máquina que le suministre el oxígeno que necesita las 24 horas, en la casa", declaró doña Constanza.

La mujer afirma que su hijo ya está presentando un cuadro de depresión debido a esta situación, y pide la ayuda de las autoridades para hallar una pronta solución.

