La Costa Pacífica del Cauca, 6 días sin energía y sin internet

La emergencia que vive la Costa Pacífica del Cauca por el colapso en los servicios públicos de energía y conexión de internet tiene a la población al borde de una grave crisis social.

Los poblados de Guapi, Timbiquí y López de Micay, completaron más de seis días sin energía y 15 sin internet por una falla del sistema eléctrico y daños en la fibra óptica, que no ha podido ser reparada debido a los problemas de orden público y climático.

En el primero de los casos, hay una falla en una torre de interconexión a cargo de CEDENAR, que no permite el suministro de energía y el sistema de internet, no pudo ser reparado por que los técnicos que fueron enviados para esto, fueron secuestrados por el ELN, y no se sabe de ellos, hasta le fecha.

El Concejal de López de Micay Edgar Riascos, dijo que está paralizado el comercio con registro de pérdidas económicas, los bancos están cerrados, se agrava la situación en los hospitales y centros de salud y no hay como dictar clases en las instituciones educativas.

Esta región del país, olvidada por el Estado reclama del Ministerio de Minas y Energía atención, de acuerdo al llamado de la alcaldesa de Timbiquí Yadira Amu, quien ha pedido que se pongan en funcionamiento las vetustas plantas diésel que hay en la zona, para superar la emergencia provisionalmente.

“No nos han escuchado, nadie responde” dijo la funcionaria.

Después de seis días a oscuras, todavía no hay claridad sobre la fecha en que se logrará el restablecimiento total del servicio, pues aún se desconocen las verdaderas causas del apagón.