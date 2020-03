Revocan nombramiento de la llamada “Zarina Anticorrupción” del acalde Dau

A través de un comunicado y firmado por el alcalde de Cartagena William Dau Chamat, fue revocado el contrato de la llamada “Zarina Antiocorrupción” y que fue denunciada en el Concejo que la funcionaria no reunía los requisitos para el perfil de asesora de despacho.

“En días pasados me fue comunicado por parte de la Directora de Talento Humano que la asesora Lidy Ramírez Palencia, no cumplía con los requisitos para el cargo que desempeñaba. Recibí con extrañeza tal concepto, dado que previo al nombramiento y posesión, su hoja de vida fue verificada y aprobada por la oficina de Talento Humano. Respetuoso de los parámetros constitucionales y legales, ordené la realización de un estudio riguroso para verificar toda la documentación aportada. Una vez agotado dicho trámite, personalmente verifiqué que la asesora, si bien cumple con el requisito de experiencia profesional, no queda claro el cumplimiento del requisito de posgrado o su equivalencia. Razón por la cual, previo consentimiento de la asesora, procedí a revocar su nombramiento. Con esto dejo en claro que en esta administración actuamos de manera transparente y de cara a la ciudad.”

Recordemos que esta situación se dio a conocer en un candente debate en el Concejo donde se destapó que la funcionaria anticorrupción, Lidys Ramírez, no cumplía con los requisitos para el cargo y tras un proceso administrativo interno, al alcalde tuvo que revocar su contrato.