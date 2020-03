Carlos Jacanamijoy es el artista tras la imagen del FICCI 60

Carlos Jacanamijoy nació en el Putumayo en 1964. Durante toda su infancia los sonidos, colores y sabores de la selva permearon sus sentidos para darle significado a una vida y a una obra que hoy forma parte de las más prestigiosas galerías y colecciones dentro y fuera del país. Por ello el color y la abstracción característicos de sus lienzos son para él una suerte de realismo.

“Mi obra es un guiño a los guardianes de la sabiduría ancestral y a la estrecha relación del ser humano con el planeta” y en este sentido, asegura, guarda una profunda conexión con La deriva cósmica, que el FICCI propone como reflexión en su edición número 60.

Lea también: Ciro Guerra sobre el FICCI: “Es un sueño poder inaugurarlo”

Cartagenero de corazón y cinéfilo empedernido, Jacanamijoy no dudó en aceptar la invitación del FICCI para plasmar sobre lienzo el espíritu de la presente edición del Festival. “Somos un país clasista y racista y una sociedad negacionista con nuestra historia. El cine no es disociador y quizás por ello, junto a su capacidad de abrirnos los ojos y sensibilizar, me atrae de manera tan profunda”.

El cuadro original, donado al Festival por Jacanamijoy y que lleva por título La deriva cósmica. FICCI 60, estará exhibido al público en la sede del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena del 11 al 16 de marzo, acompañando la exposición fotográfica de Eduardo “la rata” Carvajal: Cali. Fotofijaciones.