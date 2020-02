Turismo Inclusivo, principal apuesta de Bolívar en primer día de Anato

El departamento de Bolívar llegó a la Vitrina Internacional de Anato marcando la diferencia con una oferta turística única en Colombia. El 'Bolívar Primero' y el Instituto de Cultura y Turismo (Icultur), sentaron bases para por primera vez ofrecer un turismo inclusivo que no tiene en cuenta ningún tipo de limitaciones o discapacidades.

Este turismo inclusivo del departamento quedó reflejado con la participación de Cristian Gómez, quien preside la Asociación de Sordos de Bolívar junto a la intérprete de señas Jennifer Falla. Ellos despertaron las miradas de cientos asistentes a esta importante vitrina, demostrando que Bolívar no tiene reparos para ofrecer en su oferta la inclusión a través del multilingüismo.

Estas razones sumado a la diversidad y multiculturalidad del stand bolivarense, fueron razones que motivaron a la presencia de personalidades como el presidente de la República Iván Duque, quien también quedó sorprendido con el arte del alfombrista y artista plástico momposino, Luis Carlos Villanueva.

"El presidente me felicitó, me dijo que continuará insistiendo con este arte. Mi idea es que no se pierda esta tradición, en la cual se le hace un homenaje a Jesús de Nazareth y es algo muy tradicional en la semana Santa de nuestro municipio", sostuvo Villanueva.

Nuevas ofertas

Otro de los destinos que tuvo bastantes visitas en Anato fue San Jacinto, donde cientos de personas se interesaron por su oferta turística.

"Tuvimos la presencia de varias agencias de viaje, operadoras internacionales y nacionales, promocionamos a San Jacinto en lo referente al turismo cultural como lo son las artesanías, nuestra música y la gastronomía. Para el turismo naturaleza el avistamiento de aves, el senderismo y la subida al Cerro de Maco" sostuvo Lina Tapia, asesora de cultura y turismo de San Jacinto.

También se dictaron varios talleres de percusión a cargo de la agrupación Batambora de La Boquilla, corregimiento de Cartagena, lo que fue un espacio de aprendizaje y de esparcimiento para los asistentes. En el Stand de Bolívar también estuvo el influencer alemán Dominic Fabián Wolf, quien con su carisma disfrutó de la música y degustó algunas delicias de la gastronomía bolivarense.