Utilizan niños para extorsionar en Pereria

A través de redes sociales varios ciudadanos, todos hombres han denunciado haber sido víctimas de extorsión mediante una nueva modalidad que ya fue identificada por las autoridades, donde están utilizando a niños que, al interior de baños públicos en centros comerciales piden ayuda para que los carguen y laven sus manos, también para que les abrochen el cinturón o simplemente para que les cierren la puerta mientras hacen sus necesidades.

Tras esta “colaboración”, el menor sale a la parte exterior donde lo espera un hombre que se hace pasar como su padre y encara a su víctima, aduciendo que su supuesto hijo lo acusa de haberlo tocado, de haber abusado de él, dice que lo está grabando con un celular y que para no publicar el vídeo en redes sociales ni armar escándalo, le pide una suma de dinero que casi siempre oscila entre los $200.000 y los $500.000.

Según la Policía, esta actuación se ha repetido en varias ocasiones en reconocidos centros comerciales de Pereira, donde incluso hay algunas víctimas de este tipo de extorsión.

“Se debe estar muy alerta a lo que puede presentársele en su entorno. Fue una situación que se presentó debido a una denuncia que vimos en una red social, aún no ha sido comprobada o atendida de manera directa, pues no existe una denuncia de manera física. Una persona manifiesta que al salir del baño un sujeto se le aproxima y le dice que el niño de él le había dicho que lo había tocado en el baño. Ante esta situación el ciudadano no cayó ante la pretensión del dinero y, de manera inmediata, fue e informó a los entes de seguridad del centro comercial y cuando fueron al lugar el sujeto y el niño ya se habían ido", aseguró el coronel Juan Carlos Morales, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Finalmente se pide a la comunidad, principalmente los hombres que son las mayores víctimas abstenerse de ayudar a niños que se encuentren solos en baños públicos y mejor llamar a los guardas de seguridad del establecimiento, para que se encarguen de los pequeños y así evitar cualquier tipo de extorsión.