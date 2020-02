Alcaldía de Cúcuta contempla que motocicletas entre al pico y placa

Avanza el estudio que implemento la alcaldía de Cúcuta para definir los nuevos parámetros en la implementación del pico y placa para la ciudad, y que arrojara los resultados a mitad de este 2020.

Sin embargo una de los factores que se están contemplando por parte de los funcionarios encargados de este proceso, es conocer si es viable que las motocicletas también entren en la restricción en la movilidad al haber aumentado exponencialmente la circulación de estos.

Jorge Mayid Gene Beltrán secretario de transito de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que se busca mejorar la movilidad de la ciudad y que se haga el cambio a nuevas alternativas de movilidad.

“Se espera que la medida sea para el uso de vehículos particulares y se implemente el uso de la bicicleta, se espera que los vehículos con motor entren en la medida porque son los grandes generadores de gases de efecto de invernadero desde lo particular, porque los vehículos públicos también tiene unas connotaciones teniendo en cuenta la necesidad, por que pocas veces se coloca en cintura estos salvo el descargue en zonas de la ciudad, las motocicletas podrían entrar y no está descartado, pero esperemos los estudios que nos indiquen si es viable o no” dijo el secretario.

Ante esta posibilidad ya se han comenzado a escuchar voces a favor y en contra de esta medida, afirmando que se deben analizar todos los factores que inciden con este tipo de vehículo.