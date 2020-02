Denuncian presuntas estafas a través de ofertas laborales

La falta de oportunidades laborales para algunos cucuteños los hace propensos a caer en falsas propuestas que son realizadas por empresas que, según los denunciantes, no están legalmente constituidas y no cumplen con el lleno total de los requisitos legales.

Manuel López le contó a Caracol Radio que su odisea inició hace un año luego de haberse quedado sin empleo, desde ese momento inició una travesía por conseguir un trabajo digno y así apoyar a su hija y su esposa quienes se encuentran en otra ciudad, luego de varios intentos fallidos a inicio de año fue contactado por una red social que le ofreció una oportunidad laboral con una jugosa suma de dinero que recibiría cada mes por ofertar algunos servicios.

“Me escribieron por Facebook, me dijeron que era una empresa que se encargaba de vender productos naturistas y también algunos productos. Fui a la primera inducción en un barrio y eso me generó desconfianza, luego en la segunda me pidieron que llegara a un sitio público, pregunté por la sede física y resulta que me dijeron que estaban empezando y en medio de mi necesidad no cuestioné”, detalló.

Posterior a esto “me explicaron que la prueba era vender una caja con los productos que valían como $200.000,00 pesos, productos que no tenían buen aspecto, pero con esfuerzo lo hice y me tocó vender la caja, luego me dijeron que tenía que vender dos más y me fui endeudando con el dinero hasta de la tarjeta de crédito, no logré sino gastos”.

En su intento por denunciar ante la fiscalía las presuntas irregularidades le pidieron que indagará primero, y verificara si la empresa estaba legalmente constituida, pero encontró que ante la Cámara de Comercio no existe la empresa.

Recomendó “no aceptar este tipo de ofertas, revisar primero si existe una sede física de la empresa, ver si, aunque sea hay un teléfono fijo al cual llamar, no asistir a entrevistas que presenten irregularidades y sobre todo contarles a las autoridades cuando veamos que las empresas nos están solicitando dinero en vez de pagar por nuestros servicios”.