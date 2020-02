Tácticas del Gaula para disminuir y prevenir extorsiones en el Eje Cafetero

En el marco del evento de socialización regional de los planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana realizado en Expofuturo en la ciudad de Pereira, se dialogaron varios temas y plantearon varios puntos como los lineamientos y cambios que se implementaran para los modelos de vigilancia en las calles, modelos que seguirán una misma ruta en los tres departamentos del Eje Cafetero para generar mejores estrategias de seguridad y convivencia como afirmó Israel Londoño, secretario de Gobierno Departamental.

A este evento asistió el director de antiextorsión y antisecuestro de la Policía Nacional, el brigadier general Fernando Murillo Orrego, quien mencionó los buenos resultados que ha tenido en Risaralda la campaña “Yo No Pago, Yo denuncio”

“Yo como director antisecuestro ahora que llegue al Eje Cafetero veo la importancia del trabajo del Gaula Militar y la Policías, donde hay una reducción bastante importante, yo creo que esto obedece especialmente a la denuncia de la comunidad al trabajo que estamos haciendo de prevención con la campaña "Yo No Pago, Yo Denuncio". A través de este evento con alcaldes y secretarios estamos invitando que así como el secuestro tenemos que disminuir la extorsión, donde es poco lo que se denuncia”, afirmó Murillo.

Además, mencionó como esta la extorsión en Risaralda y cuál es su modalidad más frecuente. “Tenemos una reducción importante en las cifras tan solo este año nos han denunciado cuatro eventos, pero nos preocupa no nos pone tranquilos. Lo que vemos también no en la denuncia formal sino informal es la llamada telefónica, son llamadas desde las cárceles de diferentes partes del país. Lo que se debe hacer para acabar con esta modalidad de extorsión es que el ciudadano no converse con los delincuentes sino que cuelgue rápidamente y que llame a la línea 165 nos de el numero de donde le marcaron y nosotros le damos las recomendaciones para dejarlo tranquilo”.

Finalmente añadió que en el país hay alrededor de 240 grupos de Whatsapp que administran desde la dirección de antisecuestro en Bogotá; grupos que han sido creados por la ciudadanía y han invitado a las autoridades a hacer parte. Por esta razón hizo extensiva la invitación a los veedores, los líderes comunales, las redes de mujeres, los gremios económicos y las empresas del departamento, para que los inviten a ellos como autoridad competente a los grupos de Whatsapp para hablar de seguridad y hacer monitoreo.