En Cali se identifican cuerpos de la explosión de Rosas Cauca

En la noche del lunes 17 de enero un bus de servicio público intermunicipal explotó en el corregimiento de Párraga, en Rosas Cauca. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, a través de un comunicado anunciaron como primera hipótesis de la explosión, el transporte ilegal de material explosivo.

Según las primeras indagaciones de la Fiscalía, aspectos como la no existencia de cráter en el área de la explosión, así como la ausencia de metralla, detonadores, plataforma de lanzamiento y otros elementos, reafirmarían la hipótesis de transporte irregular de material explosivo.

Cuando el vehículo explota deja como saldo siete personas muertas y 13 más heridas. Los primeros análisis de los técnicos en criminalista indicarían que los explosivos, al parecer, iban almacenados en la parte delantera del automotor.

Entre tanto, familiares esperan fuera de Medicina Legal en Cali a que les entreguen los cuerpos de sus seres queridos, entre ellos el del conductor Juan Fernando Villota Chitan de 32 años.

Julián Andrés Chitán, es tío de Juan Fernando Villota y mientras espera que le den razón de a qué hora le entregarán el cuerpo de su sobrino, pide ante los micrófonos de Caracol Radio no solo que se haga justicia, sino que se hable con base a las investigaciones, él se siente indignado frente a las declaraciones del Ministro de la Defensa Carlos Holmes Trujillo “por qué no hubo controles ni retenes, que ellos hubieran podido saber qué iba en esa buseta y que no quieran echarle la culpa solo al conductor y lavarse las manos ellos, porque mi sobrino es solo una víctima del conflicto, que no quieran parecer lo contrario, por qué no hubo Policía ni Ejército si habían anunciado un para amado”.

Mientras tanto, Julián recuerda a su sobrino como un hombre alegre, familiar, buen padre de dos hijos y gran amigo, amigos que lo esperan para darle el último adiós.