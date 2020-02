Condenan exalcaldesa de Florencia y varios exconcejales

Señalando el delito de cohecho, el Juez Segundo Penal del Circuito de Florencia emitió sentido de fallo condenatorio contra la exalcaldesa de Florencia, María Susana Portela, su esposo Diego Luis Rojas y los nueve ex concejales Ancisar Mosquera quien actualmente es diputado, Jarol Rios, Oscar Parra, Jose Garzon, Manuel Ramírez Lino Casanova, José Medina, Juan Olarte, Eduardo Silva, y Yineth Caviedes.

La ex mandataria, su esposo y los ex concejales del periodo 2012- 2015 fueron condenados por una investigación sobre sobornos para la aprobación del proyecto de alumbrado público.

De acuerdo a la bancada de la defensa en la próxima audiencia se presentará el recurso de apelación.

Por ahora falta que se produzca la captura de los ex concejales José Manuel Garzón, Yisela Caviedes y el esposo de la ex mandataria, Diego Luis Rojas y el ex concejal Eduardo Silva está detenido por otro proceso judicial.

Los detenidos fueron llevados a la URI de la Fiscalía, en las próximas horas serán trasladados a un centro carcelario.

La audiencia de lectura del fallo será el próximo 26 de febrero a las 8:30 de la mañana.