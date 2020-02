Daniel Quintero no tuvo en cuenta las universidades para protocolo de Esmad

El vicerrector de la Universidad Nacional sede Medellín, Juan Camilo Restrepo, afirmó que no fueron tenidos en cuenta para la construcción del comunicado en el que el alcalde, Daniel Quintero, indicó que autorizaría el ingreso de la fuerza pública a los recintos de educación superior en caso de desmanes y uso de explosivos en las manifestaciones.

“A mí el alcalde no me consultó para construir el comunicado, a mí me informó cuál iba a ser su postura y cómo iba a sacar el comunicado (…) no fue una construcción conjunta de esto. Fue una postura de él como responsable del orden público en el municipio”, indicó el señor Restrepo.

Agregó que, aunque el mandatario tiene la autoridad para ingresar a las universidades, porque hacen parte de los territorios del municipio, existe la autonomía universitaria y acuerdos para que los alcaldes o gobernantes pidan autorización a los rectores para ingresar.

Además, expresó su preocupación por el anuncio, argumentando que puede representar grandes riesgos para la comunidad educativa: “la preocupación es que traslademos una confrontación desde el exterior hacia el interior de las universidades. Hay muchas personas que hacen parte de la comunidad universitaria o que son visitantes y que no hacen parte estos escenarios de protesta”.

Finalmente, dijo que este tipo de situaciones pueden desencadenar una mayor violencia no solamente hacia las personas, sino hacia los bienes de la institución, como ocurrió en el día de hoy, por lo que es necesario discutir el escenario de una manera distinta y encontrar otros mecanismos para resolver la situación.