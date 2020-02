Aída Victoria regresó a Barranquilla: "No me estoy escondiendo"

Luego que la Fiscalía radicara el escrito de acusación contra Aída Victoria Merlano por la fuga de su madre, la joven confirmó que se encuentra en la ciudad luego de haber viajado a Venezuela tras la recaptura de la excongresista en el vecino país.

Aída Victoria manifestó en sus redes sociales que cuando viajó a Venezuela también compró un tiquete de regreso a Barranquilla el pasado 9 de febrero.

“Estoy en Barranquilla, en mi apartamento, no me estoy escondiendo y nunca lo he hecho”, dijo Victoria Merlano a través de su cuenta de twitter.

En el escrito de acusación de la Fiscalía contra Aída Victoria Merlano se lee que ella “"coordinó la fuga para que la excongresista desde el momento que se acudió a una cita odontológica como fachada, pudiera realizar todos los actos para consumar el escape" de Aída Merlano el pasado 1 de octubre.