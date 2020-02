Policía actualiza el cartel de los más buscados en el Magdalena

Con el objetivo de seguir combatiendo la delincuencia en el Magdalena, la Policía Nacional ha dispuesto de toda su capacidad institucional para ubicar a los más buscados del departamento, señalados de delitos de hurto, concierto para delinquir y homicidio.

El nuevo cartel actualizado lo da a conocer el comandante de la Policía del Magdalena, coronel Samir Pava Ávila, quien solicita la valiosa colaboración de la comunidad para identificar a las personas que están referenciadas con sus alias y de las que aún no hay fotografías.

“Creemos que este actuar de parte de la Policía nos va ayudar a volver visibles todos estos delincuentes que se mueven en el departamento y que a través de unas recompensas la gente pueda denunciar como corresponde a todos estos delincuentes”, señala el coronel Samir Pava.

Le puede interesar: Policía actualizó el cartel de los delincuentes más buscados en Antioquia

El alto oficial asegura que, en el listado no aparecen las fotos de los criminales porque la comunidad sabe cuáles son los alias y estas personas están en proceso de judicialización y, hasta no tener legalmente las órdenes para capturarlos, no se pueden publicar sus rostros.

Entre los más buscados figuran Ubaldo Miguel Fonseca Meza, en Fundación, Magdalena; Iván David Bravo Alfaro, Jesús David Visbal Díaz, Janer Luis Vega Aroca, Adalberto Pérez Atencio, Miguel Arcangel Hoyos Yépez, entre otros.

Finalmente, el coronel Paba Ávila invita a la comunidad del Magdalena a que denuncien a estos sujetos a través de la línea 123 de la Policía Nacional o acercándose a la Estación más cercana, habrá absoluta reserva.