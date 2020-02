Dirigencia política solicita deportación de Merlano a Colombia

Molesta se ha mostrado la dirigencia política de oposición venezolana con las resientes decisiones del gobierno de Nicolás Maduro, quien a través de uno de sus voceros, Tarek William Saab, Fiscal de ese país, mostró la intención del régimen de ofrecerle a la excongresista un asilo.

Darwin Gómez, uno de los miembros de la oposición le dijo a Caracol Radio que “debe el señor Maduro expulsar a la excongresista Aida Merlano para que regrese a Colombia y comparezca ante la justicia”.

Detalló que “nuestros presos políticos no han tenido sus mismas oportunidades, es decir, no han recibido buenos tratos, la alimentación no es apta, están sujetos a torturas y sus juicios no han sido mostrado a los medios”.

Destacó que aunque las relaciones diplomáticas no se pueden mejorar por la condición política, es importante volver a obtener una línea consular que pueda resolver este tipo de problemática además de otros centenares de casos que registrar las mismas irregularidades.