Árbol de caucho que cayó en Centro Histórico de Cartagena fue resembrado

Fue un trabajo colaborativo. Sociedad Civil, Alcaldía y empresa privada unieron esfuerzos para salvar el árbol de caucho que se cayó por el peso de sus ramas.

En una logística que requirió maquinaria pesada como una pajarita, volqueta, y el apoyo humano de trabajadores de la empresa Marpay, dedicada al cuidado de los árboles, se le amplío la jardinera para que sus raíces tuvieran más libertad de expandirse.

Desde muy temprano ambientalistas, ciudadanos, transeúntes, miembros del gabinete se dieron cita para participar de manera activa, otros como observadores y otros como guía de esta resiembra.

Esteban Ortega tiene sentimientos encontrados. Lleva 36 años trabajando debajo del árbol, por eso lo considera su oficina o su casa. Dice que, en la tarde del miércoles, cuando se fue a su casa en Colombiatón, lo vio un poco inclinado. “En la noche recibí como 20 llamadas de amigos y clientes que me decían que el árbol se cayó. De ahí no he podido dormir”, dice muy conmovido mientras trata de arreglar una sandalia de uno de sus clientes.

Entre sollozos recuerda que su oficio de zapatero lo ejerce hace más de tres décadas y con el derivado de su sustento educó a sus dos hijos, y hoy le alcanza para pagar el arriendo. El pasado jueves madrugó a ver cómo estaba y se ubicó al frente del mismo, al otro lado de la calle, donde fue testigo minuto a minuto de los trabajos de la resiembra.

Se llama Cartagena

Liliana Urrego, presidenta del movimiento Cartagena al Ciento por Ciento, manifestó su agradecimiento al Distrito por la disposición para salvar el árbol de caucho.” Agradecidos con el gobierno actual por la posibilidad que le brindan a este árbol de salvarse. Por falta de mantenimiento de muchos años perdió el arraigo, y hoy entre todos vamos a levantarlo, fue muy bonito la articulación con el Distrito, eso es esperanzador para todos, sobre todo la participación de los cartageneros en querer ver reverdecer la ciudad y este árbol que vamos a llamar Cartagena”.

Marcos Payares, de la empresa Marpay, explicó en qué consistió la resiembra:

“Se le quitó a la raíz el anillo que tenía en la jardinera, porque estaba apretado el cepellón. Le movimos la tierra y echamos una nueva que tenga buenos nutrientes. Este proceso salvará el palito de caucho”.

Sobre el cuidado explicó que se le van a poner alimentadores: unos tubos de PVC con varios orificios que se le introducen en el cepellón para llevarle el agua y los nutrientes lleguen más rápido a las raíces.

En cuanto a las causas de la caída, el representante de Marpay, precisó que una de las posibles razones es la asimetría que tienen los árboles, que no están compensados, ni nivelados y que le cortaron las ramas para que las aves no reposaran en ella.

Por su parte, Leobardo Rocha, coordinador del área de Fauna y Flora del Epa Cartagena, explicó que es un árbol centenario que presta un servicio ambiental a los cartageneros, principalmente al Centro Histórico.

“Por estar en un punto estratégico es un activo ambiental de suma importancia, ya que se puede observar que hay un flujo vehicular bastante grande y que el gas carbónico que ellos botan es altamente contaminante para el ser humano. Captura el gas carbónico y nos dan oxígeno, por eso nuestro afán de conservarlo para que siga prestando servicios ambientales a través de su recuperación y nueva resiembra”, aseguró.

Para el gerente de Veolia, Roberto Useche, participar en esta actividad de resiembra del árbol de caucho en el centro de la ciudad representa un pequeño, pero significativo aporte para la conservación y preservación de árboles en Cartagena, los cuales son historia y ambiente, porque nos regalan en parte el aire que respiramos.

"Estamos dispuestos a apoyar no solo está, sino todas aquellas actividades que requieran acciones ambientales en pro del bienestar de los cartageneros", dijo

En el proceso de resiembra participaron: Secretaría de Infraestructura, Espacio Púbico, Epa Cartagena, Cuerpo de Bomberos, Gestión del Riesgo de Desastres, DATT, Sociedad Portuaria, Concesión Vial, Boka, Veolia, Marpay, Guardia Ambiental, Transcaribe, Fundación Cartagena 100%, Lucho Colombia, Pacaribe, Aguas de Cartagena y San Francisco Investment.