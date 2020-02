Trabajadores del Sena en Norte de Santander cierran instalaciones

Los trabajadores del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena en Norte de Santander se unieron al llamado en todo el país para protestar por el retraso que se ha generado en el calendario escolar del 2020, y que ha afectado tanto a los aprendices como a los administrativos de esta entidad.

En el país son 117 centros en 33 regionales que harán este cese de actividades durante 24 horas, esperando que de igual forma se agilice el funcionamiento de muchos de los edificios nuevos que se están construyendo y han contribuido al retraso de las clases.

German Ramírez presidente del sindicato Sindesena, le dijo a Caracol Radio que se requiere una respuesta oportuna a las peticiones por parte del gobierno nacional y las directivas de esta entidad.

“En Cúcuta vemos con mucha preocupación que las instalaciones inauguradas en el año 2019 tienen muchas deficiencias, en el caso de Norte de Santander por ejemplo no funcionan los aires acondicionados y los talleres, no avanza la contratación de los instructores para iniciar las labores de los diferentes grupos, tenemos dificultades también en Atalaya por que la bomba que garantiza el servicio de agua está deteriorada viendo que se recibió esto en el año anterior pero ya no sirve, nos vemos obligados a convocar esta jornada por las deficiencias” indicó el líder sindical.

Afirmó que se ha realizado un llamado a los organismos de control para supervisar esta situación al ser recursos públicos, de los cuales se deben tener un buen manejo para garantizar que el servicio sea el mejor.

“Esperamos que se corrijan las deficiencias y que se logre hacer el calendario 2020 con las condiciones necesarias, de igual forma la protesta también es al presidente Iván Duque por los pliegos que no han sido atendidos y también quienes hacer la reforma pensional y laboral, acá esta la mano de obra de los trabajadores del futuro y rechazamos el trabajo por horas” dijo el sindical.

Los aprendices no lograron ingresar a las instalaciones, y deberán volver a las clases el jueves 6 de febrero.