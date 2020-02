Liga revocará a diputada que votó por contralor

La Liga, el grupo creado por el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, buscará que el Consejo Nacional Electoral, CNE, revoque la credencial de una de sus diputadas, Anabel Tarazona.

El hecho ocurre luego que la dirigente política votará por Carlos Fernando Pérez a la Contraloría de Santander, en contravía de las directrices de la Liga.

El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, criticó la actitud asumida por la señora Tarazona. “Quiero contarles a los santandereanos que las instrucciones que dimos aquí a los diputados Liga era votar en blanco. Sin embargo, una de las representantes votó como le dio la gana”, aseguró.

Hernández Suárez agregó que la diputada votó por Carlos Fernando Pérez. “Pido excusas por haber vinculado en esa lista a personas que no tienen palabra. Que sospecho yo, plata contratos o puestos. Ella ahora llora y dice que votó a conciencia. Mentiras. Ya no les creo nada. Vendió el voto. Vamos a hacer todas las acciones ante el Consejo Nacional Electoral para que le quiten la credencial. No es de nuestra confianza”.