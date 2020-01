VIDEO: Uspec arreglará las dos Ptar de la cárcel Palogordo

Tras una visita a la Ptar de la cárcel de Palogordo en el municipio de Girón, el secretario del Interior de Santander, Camilo Arenas señaló que se acordaron puntos importantes con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec para mitigar el problema ambiental que ha generado el desbordamiento de las aguas negras de la planta de tratamiento.

Señaló que es una problemática de hace dos años ya que quedó detenida la construcción de una nueva Ptar y se han hecho contratos para otras cosas y no para reanudar los trabajos.

"La Uspec no ha hecho el trámite correspondiente y no le ha dado alternativas a la comunidad que ha manifestado una afectación ambiental grave. Lo que nos han dicho es que se va a reanudar la construcción de la Ptar cerca a la cárcel que estaría lista en abril. Así mismo, la antigua antigua planta que está rebosada será intervenida y arreglada en cinco días".

Como acto de protesta la comunidad de sectores aledaños a la cárcel Palogordo cerraron por varias horas las vías de acceso a la penitenciaría argumentando que las aguas negras que salen de la planta de tratamiento están llegando a la quebrada El Palmar.

En su momento Isolina Vargas habitante de la zona dijo que ya hay una emergencia sanitaria, ya que se han aumentado los olores y todo tipo de animales.